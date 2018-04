Porsche Macan moet terug naar de dealer

Door: BV

Porsche heeft een probleem met de afdichting van de brandstofleidingen. Eerder dit jaar werden daarvoor al Porsches van de types Cayenne en Panamera teruggeroepen en nu moet ook de Macan eraan geloven. De benzines tenminste, want de diesel lijkt nog even veilig.

De Macan is nog niet lang op de markt, maar omdat het de meest toegankelijke (lees: goedkoopste) is van het lot, zijn er al bijna 59.000 probleemauto’s aan klanten geleverd. Die moeten even terug naar de dealer. Uit voorzorg, zegt Porsche erbij. Er zijn nog geen calamiteiten gebeurd omwille van het defect.