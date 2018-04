Audi presenteert z’n nieuwe hybride

Door: BV

Uitstoot zal binnen de ganse Volskswagen-groep nog wel een tijd een teer punt blijven. En daarom is het voor de merken in kwestie des te belangrijker dat ze zich groen en milieubewust voorstellen. Audi zet daarom de schijnwerpers even op een nieuwe hybride. Niet echt van eigen makelij, maar wel cruciaal voor het fabricageproces in de Audi-fabriek in Ingolstadt.

Dieselhybride

Het gaat om een dieselhybride locomotief van Alstom. Plug-in nog wel. De ruim 1000pk sterke trekker wordt ingezet op de fabriekterreinen van het merk. Daar ligt ruim 18 kilometer spoor en komen elke dag 15 treinen toe vol onderdelen en koetswerkpanelen. Een locomotief werkt elk jaar zo’n 3.800 uur en deze Alstom doet dat nu een pak milieuvriendelijker. Tijdens pauze’s wordt hij opgeladen en wanneer hij vol is kan hij tot 2 uur helemaal elektrisch werken. De treinen rijden er soms tot in de fabriekshallen en daarbij is deze hybride geheel uitstootvrij.