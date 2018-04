Volkswagen heeft 60 doden op z'n geweten

Door: BV

In de VS rijden bijna een half miljoen VW’s en Audi’s rond die meer fijn stof uitstoten dan toegelaten. Dat is bekend. De Massachusetts Institute of Technology MIT is inmiddels aan het becijferen geslagen wat de gevolgen daarvan zullen zijn voor de volksgezondheid. En de cijfers zijn uiteraard weinig rooskleurig.

60 doden

Als Volkswagen de problemen niet oplost, zal het op termijn voor zo’n 140 vroegtijdige overlijdens zorgen. De extra uitstoot van fijn stof verkort bij die mensen het leven tot 2 decennia. Wat er inmiddels al de lucht is ingeblazen, zal hoe dan ook het leven kosten aan 60 personen. In de VS weliswaar. De berekening is gebaseerd op de 40 miljard kilometers die de betrokken auto’s sinds 2006 hebben gereden en wat er in die tijd uit de uitlaat kwam. Aan de vervuiling hangt volgens de onderzoekers een economische kost van $ 910 miljoen.