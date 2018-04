Jeremy Clarkson riskeert 3 jaar cel

Door: BV

Jeremy Clarkson riskeert drie jaar cel. Voor de oorzaak moeten we bijna twee jaar terug gaan, naar wat een kerstspecial voor Top Gear had moeten worden. Het filmen in Argentinië draaide anders uit dan verwacht en de ploeg moest het land in allerijl verlaten nadat het programma de (al dan niet georchestreerde) woede van lokale bevolking op z’n nek had gehaald.

De oorzaak, of het excuus zo u wil, was de nummerplaat van Jeremy Clarkson’s Porsche 968. Die was H982 FKL. Volgens de Argentijnse publieke opinie een duidelijke verwijzing naar de Falklands-oorlog (in 1982 dus) waarin Groot Brittanië de Argentijnen een flinke militaire kater bezorgde. Toen bleek dat de nummerplaat kwaad bloed zette, veranderde het team die snel, en daar wringt het schoentje. Want zoals in de meeste landen mag je in Argentinië evenmin zomaar van nummerplaat wisselen. Resultaat: overijverige aanklagers eisen nu drie jaar cel voor de bestuurder - Clarkson - en het is lang niet uitgesloten dat de Top Gear presentator veroordeeld wordt.