8 op 10 buitenlandse overteders gaat vrijuit

Door: BV

Wie vaak in onze buurlanden vertoeft en daar het gaspedaal wat te diep induwt, weet wellicht al dat de boetes aldaar probleemloos de weg naar je brievenbus vinden. Maar wie ervan uitgaat dat dat ook in de omgekeerde richting zo functioneert, komt bedrogen uit. Dat achterhaalde Het Laatste Nieuws na een rondvraag bij het parket van Halle-Vilvoorde. Daar verdwijnt 8 op 10 overtredingen met een buitenlandse nummerplaat eenvoudigweg in de vuilnisbak.

Geen persoonsgegevens

Substituut-procureur Gilles Blondeau verklaarde aan de krant dat “enkele duizenden buitenlandse chauffeurs géén voorstel tot minnelijke schikking overgemaakt kregen”. Het parket doet de moeite niet omdat ze onvoldoende persoonsgegevens overgemaakt krijgen om ooit tot vervolging over te kunnen gaan. Volgens politievakbond VSOA is de situatie in andere districten vergelijkbaar, maar is er gewoonweg onvoldoende politie om alle bekeuringen te kunnen versturen.