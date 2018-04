Zelfrijdende Google Car let extra op met kinderen

Door: BV

Wie met een auto kinderen spot draait de voorzichtigheid steevast een stand hoger. En ook de zelfrijdende auto’s van Google zullen die tactiek hanteren. De software die de elektronicagigant ontwikkelt, leert hoe onvoorspelbaar kinderen kunnen zijn.

Leren mag je overigens letterlijk nemen. Google parkeert z’n zelfrijdende auto’s en laat kinderen in de buurt van de auto spelen, zodat die het gedrag kan analyseren. Het resultaat is dat er in de buurt van niet eens een meter hoge wezentjes trager wordt gereden en harder wordt geremd. Bovendien heeft de auto van Google sensoren die kinderen tussen geparkeerde auto’s kunnen spotten. De mededeling staat overigens haaks op Google’s verklaring dat z’n zelfrijdende auto’s roekelozer zouden worden omdat ze onvoldoende natuurlijk door het verkeer bewogen.