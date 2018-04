Hennessey Venom GT nu 1.471pk sterk

Door: BV

In een vorig leven was deze Hennessey nog een Lotus. Maar het onderstel van deze flink verbouwde Brit krijgt in handen van het Amerikaanse Hennessey flink wat te verduren. Het piepkleine merk beweerde met de Venom GT al een auto te bouwen die met z’n ruim 1.200pk sneller was dan de Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse. Het claimt een top van 435km/u, maar helaas voldoet die meting niet aan de officiële criteria.

Bigger bang

Nu doet Hennessey er zo mogelijk nog een schep bovenop. De twinturbo V8 krijgt nu ethanol te tanken. Dat zorgt voor een hardere knal in de cilinderkamers en dus meer vermogen. En dan kan ook de turbodruk flink opgevijzeld worden. Het resultaat is 1.471pk - 227pk meer dan voorheen.

Wat dat dan oplevert op vlak van prestaties? Wel, de yanks claimen een sprinttijd van 2,4 seconden en een topsnelheid van zo maar eventjes 450km/u. Claimen is daarbij (voorlopig) nog het sleutelwoord.