Jaguar wil je in een vintage outfit

Door: BV

Vintage is het helemaal. Dat heeft natuurlijk ook Jaguar in de gaten. En het wil het liefst van al dat je je in de stijl onderdompelt en tegelijk met het logo van het merk rondloopt.

We zijn niet meteen van mening dat je het juiste signaal geeft door met kledij van een automerk rond te gaan huppelen. Maar Jaguar heeft op z’n minst wel een goede kapstok. Het haalt de XKSS nog eens van stal. Dat is de straatversie van de legendarische D-Type racewagen. En een auto die Steve McQueen ooit in z’n bezit had. Die man staat zowat synoniem voor vintage.

Jaguars nieuwe collectie bestaat onder meer uit jassen met ganzendons-voering, waterdichte 2-in-1 jassen, nieuwe T-shirts designs, lederen smartphone- en tablethoezen en een aardige lederen kofferset. De collectie bevat ook veel nieuwe artikelen voor kinderen, zoals truien, petjes, boeken, speelgoed, rugzakken en lunchtrommels, want je kan je kleine ukkies maar zo snel mogelijk aan het begrip marketing laten wennen.