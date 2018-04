Toyota pompt 1 miljard in auto's die zelf denken

Door: ADD

Toyota investeert een miljard dollar in de ontwikkeling van robots en zelfrijdende auto's. Het Toyota Research Institute zal in Silicon Valley aan de Stanford University in Palo Alto onderdak vinden. Een tweede locatie is aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) gepland, een van de meest prestigieuze technische universiteiten ter wereld. Artificiële intelligentie zal een sleutelrol spelen in het onderzoek.

De Japanse constructeur had eerder in september al een samenwerking met de twee gerenommeerde universiteiten aangekondigd voor de ontwikkeling van zelfrijdende auto's. Akio Toyoda, voorzitter van Toyota Motor Corp. verklaarde tijdens een persconferentie vrijdag echter dat de investeringen verder gaan dan onderzoek naar zelfrijdende wagens. Er zal gezocht worden naar technologie die onze dagelijkse levensstijl veiliger maakt. De robots zullen onder andere voor de verzorging van ouderen ingezet worden. Een booming business in Toyota's thuisland gezien het almaar stijgende aandeel Japanse oudjes.