90 euro boete wegens te veel overhellen in Citroën 2pk

Door: BV

De Citroën 2pk was niet alleen een populaire auto, het is ook een oldtimer met een hele schare liefhebbers. Die vallen voor z’n aparte uiterlijk of voor z’n aparte rijgedrag. Z’n unieke ophanging is daar een cruciaal onderdeel van. Terwijl hij een eend wordt genoemd omwille van z’n lijnenspel, luistert hij ook naar de bijnaam geit, omwille van z’n levendige koetswerk. Dat houdt de baan, maar het helt al over als je in z’n richting blaast. Iets wat de Franse politie inmiddels blijkbaar is vergeten.

Onaangepast rijgedrag

Een liefhebber stuurde z’n ‘deux chevaux’ in Frankrijk over een rond punt, met het gekende effect en werd prompt getrakteerd op een bekeuring van € 90. De politie wou nog erkennen dat de 2pk eigenlijk niet sneller reed dan de rest van het verkeer en dat het voertuig technisch in orde was. Maar de politie verklaart eveneens dat de auto schuiner ging hangen dan de rest van de voertuigen en concludeerde dan maar dat er sprake was van onaangepast rijgedrag. De bestuurder diende protest in, maar kon niet op mededogen rekenen.