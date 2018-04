Range Rover Evoque Convertible is officieel

Door: BV

Range Rover heeft na een originele teasercampagne het doek getrokken van de Range Rover Evoque met vouwdak. Die is gebaseerd op een concept car uit 2012 en zal midden 2016 z’n entree in de showrooms maken.

De Evoque is getooid met een volautomatische kap die zich onder de gordellijn nestelt wanneer de hemel maximaal wordt opengedraaid. De stijl omtoveren kan tot een snelheid van 48km/u, gaat open in 18 tellen en weer dicht in 21 seconden. De koffer is altijd een beetje aan de krappe kant - 251l, maar het maakt geen verschil uit of het dak open of dicht is.

Zware jongen

De Evoque is er door de onderhuidse verstevigingen niet lichter op geworden. Leeg weegt de eerste cabrio SUV die we in onze contreien kunnen kopen al meteen 1.936kg. Die kilo’s verklaren voor een deel waarom de Evoque Convertible het voorlopig alleen met de topmotoren doet. Een 2.0l benzine met 240pk en een 2-liter TD4 diesel met 180pk vormen het aanbod. De tweede is de zuinigste en stoot slechts 149g CO2/km uit.