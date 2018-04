Wie zit te wachten op de Cadillac XT5?

Door: BV

Op het Autosalon van Dubai heeft Cadillac de XT5 onthuld. Daarvan hadden we al een handvol foto’s gekregen, maar gegevens over de opvolger van de SRX (uit 2009) had het Amerikaanse merk nog niet gegeven. Daar komt nu verandering in.

Modern

De XT5 is een moderne SUV. Dat slaat niet alleen op de lijnen of op z’n premium oriëntering (waar iedereen naar streeft), maar ook op z’n structuur. Die weegt minder dan voorheen. Maar 1,8 ton is nu ook geen pluimpje. En dat is met voorwielaandrijving. Een variant met 4x4 weegt meer.

En de motoren?

De eerste motor waarmee de XT5 is voorgesteld is een 3,6l V6. Goed voor 318pk. Veel problemen zal die met dat gewicht wel niet hebben. Laat ons hopen dat Cadillac ook nog meer bescheiden motoren op de lijst heeft staan, want de XT5 zal tegen volgende zomer ook de oceaan oversteken en aan de Europese kust landen. Met een tweeliter turbomotor zou die al iets meer gegadigden kunnen vinden. En wellicht komt die er ook. Over een diesel nog geen woord…