Citroën 2pk

In 1981 blaast de Lotus Esprit van Roger Moore zichzelf op in For Your Eyes Only. Hij kruipt daarom maar achter het stuur van een gele Citroën 2pk voor een achtervolging die even humoristisch als intens hoorde te zijn. Citroën commercialiseerde een speciale 007-reeks van de 2pk die zo goed als onvindbaar is, maar eender welke gele 2pk met rechthoekige koplampjes voldoet voor de nodige Bond-hilariteit.