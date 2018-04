Dieselgate: geen bewijs dat ook andere merken sjoemelen

Door: ADD

Dat alleen maar Volkswagen zo’n groots opgezet bedrog pleegt met de uitstoot van stikstofoxiden, kunnen de meesten onder ons zich niet voorstellen. En toch vindt men geen bewijs tegen de andere constructeurs.

Het Duitse Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) test sinds eind september heel wat diesels van verschillende merken op gesjoemel en publiceerde woensdag onderstaande lijst van de gecontroleerde voertuigen. Tastbaar bewijs van fraude tegen de VW-concurrentie levert die echter niet op.

Wel verhoogde stikstofmonoxidewaarden, maar binnen de grenzen

Hoewel de instantie op basis van de gegevens gedeeltelijk verhoogde stikstofmonoxidewaarden vaststelde, claimen ze dat het niet terecht is te concluderen dat er andere fabrikanten in het dieselgate-schandaal betrokken zijn. De KBA voert de testen zowel in het labo als ook met behulp van beweegbare meettechnologie in het verkeer uit. En ook al leverde dat vooral bij testen op de weg hogere emissies dan opgegeven op, toch willen ze niet stellen dat er sprake is van illegale praktijken.

Ook Euro 5

Ook oudere modellen met de Euro 5-norm heeft de KBA getest, bijvoorbeeld een Smart diesel en een Hyundai ix35. Dit is logisch, want ook bij de VW-modellen met sjoemelsoftware gaat het over modellen met die emissienorm. Die gold namelijk voor nieuwe voertuigen tot en met september 2015.

Deze auto’s werden door het Kraftfahrt-Bundesamt getest