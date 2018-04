Pagani Zonda Revolucion snelste ooit over Nürburgring, maar het stelt niets voor

Door: BV

Pagani heeft ook nog niet gehoord dat er een verbod is op het rijden van ronderecords op de Nürburgring. En daarom heeft het z’n eigen recordtijd van 6:47.50 (neergezet met de Zonda R) verbeterd. Wat zeggen? Verpulverd!

Betekenis?

Piloot Marc Basseng zette een tijd van 6:30 neer. Ongezien. Maar… het is geen tijd voor een productiewagen. De Zonda Revolucion is immers niet gehomologeerd voor de openbare weg. Sterker nog, hij is eigenlijk ook niet voor iets anders gehomologeerd. Hij voldoet niet eens aan een specifieke FIA raceklasse. Pagani had de auto dan ook net zo makkelijk speciaal voor de Nürburging kunnen bouwen…

Wat hij wel is, is indrukwekkend. Door zo ongeveer alles uit te voeren in carbon of titanium, blijft het gewicht beperkt tot slechts 1.070kg terwijl de door Mercedes-AMG geprepareerde 6.0 V12 zo’n 800pk opwekt. Even vanuit stilstand de 100 aantikken duurt slechts 2,7 tellen.