Politie Dubai doet het met een Porsche 918 Spyder

Door: BV

De politiemacht van Dubai passeert nog maar eens de revue. En dat hebben we aan z’n indrukwekkende wagenpark te danken. Daarin vonden we al een Lamborghini Aventador, Aston Martin One-77, Nissan GT-R en zo meer… En nu komt er nog een Porsche 918 Spyder bij.

Rivaliteit met Abu Dhabi

Natuurlijk is het niet strikt noodzakelijk om zo’n Porsche te gebruiken voor politietaken. Het kan ook wel met wat minder. Maar het gaat in Dubai vooral om de rivaliteit met Abu Dhabi. Die twee steden proberen elkaar naar de kroon te steken met exotische politiebolides. En dat het er niet meteen een democratie is en de heersende kaste alle middelen uit de kast haalt om de politiechefs in hun zak te houden, zal er wellicht ook wel wat mee te maken hebben.