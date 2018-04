Ford Escape (Kuga) facelift is er

Door: BV

Ford gebruikt het Autosalon van Los Angeles om de opgefriste versie van de Escape voor te stellen. Dat model kennen we aan deze kant van de Atlantische Oceaan als Kuga.

De belangrijkste uiterlijke aanpassing vinden we ter hoogte van de grille. Die is nu groter en past weer helemaal bij andere recente producten als de Mondeo en Focus. Andere typische faceliftitems zijn andere wielen, aangepaste kleurtjes aan binnen- en buitenkant, andere lichtunits en nieuwe designs voor de velgen.

Opgeruimd staat netjes

Aan de binnenkant is er onder meer een nieuw stuurwiel. Maar het belangrijkste nieuws is de nieuwe middentunnel. Daarop neemt de versnellingspook minder plaats in beslag, is er ruimte gevonden voor een groter display en - vooral - is het knoppencluster grondig opgekuist.

1.5l Ecoboost

De kleine turbomotoren waren in Europa al te koop. De wat traditionelere Amerikaanse markt krijgt ze nu ook achter de kiezen. Ford is vooral fier op de 1.5l Ecoboost met 180pk en de 2.0l met 245pk. Maar het blijft de VS, dus je kan ook nog een atmosferische 2,5l met 170pk krijgen. Diesels biedt Ford er niet aan.