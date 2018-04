Wiesmann herrijst

Door: BV

In 2014 ging de Duitse nicheconstructeur Wiesmann kopje onder. Maar het merk keert nu toch terug.

Een Brits koppel heeft de merkrechten gekocht en is van plan opnieuw auto’s te bouwen. De twee hebben alvast drie bedrijven opgericht. Wiesmann Automotive, Wiesmann Immobilien en Wiesmann International. De auto’s zullen in de gekende fabriek gebouwd worden en ook weer het gekko-logo van het bedrijf dragen. Maar welke modellen het zullen zijn, is nog onduidelijk. Het duurt wellicht nog enige tijd eer het eerste productie-exemplaar gevierd kan worden.