Bentley Bentayga First Edition bijt spits af

Zijn eerste ritje op deze wereld zal Bentleys nieuwe luxe SUV Bentayga als "First Edition" doen. Het speciale model zal slechts 608 keer gebouwd worden, dat is dus één exemplaar voor elke pk die de 6.0 twaalfcilinder rijk is. Van het standaardmodel zal deze "First Edition" zich onderscheiden door onder meer Union Jack badges in het interieur, verlichte instaplijsten en andere siernaden. Voor het koetswerk kan je uit tien kleuren kiezen. De 22-inch velgen zijn dan weer zwart gelakt.

Gratis horloge

Wie voor de Bentley Bentayga First Edition kiest, krijgt er een Breitling bovenop. Speciaal voor de lancering ontwierp Breitling drie chronografen. Klanten die later een ‘gewone’ Bentayga bestellen en één van de drie horlogemodellen (er is keuze uit Emergency, Cockpit B50 en Chronomat 38) op de optielijst plaatsen, zullen daar € 150.000 voor moeten neertellen. Een pak minder dan het klokje dat Breitling en Bentley eerder al voorstelden.

Snelste SUV



De in het Engelse Crewe gebouwde twaalfcilinder beschikt over een maximumkoppel van 900 Newtonmeter en spuwt de SUV in 4,1 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u. Zijn topsnelheid ligt op 301 km/u - en dat maakt de Bentayga momenteel tot de snelste productie-SUV op de markt. De Bentayga kost ten minste € 208.500. Hoeveel je voor de First Edition zal moeten ophoesten, is niet bekend.