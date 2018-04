De Citroën C3 Picasso Aircross al gezien?

Door: BV

Een sympathiek ogende kleine monovolume, dat is de Citroën C3 Picasso. Over z’n onderstel zit een originele koets met een uitstekende verhouding tussen binnen- en buitenafmetingen. Maar het kan toch nog een beetje avontuurlijker. Dat bewijst Citroën in Brazilië waar deze C3 Aircross in de catalogus staat.

Crossover

De C3 Aircross is een crossover op basis van de Picasso in de eerste zin van dit artikel. Dat moet je afleiden uit de wat hogere bodemvrijheid en de rijkelijke toepassing van plastics om het koetswerk te beschermen. Zie in dit geval ook opnieuw vormgegeven bumper, LED dagrijlichten en bescherming voor de onderzijde aan voor- en achterkant. Citroën bouwt deze avontuurlijke C3 Picasso in z’n Braziliaanse fabriek in Porto Real. Een Europese carrière zit er niet in.