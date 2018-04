Subaru Impreza concept met koffer

Door: BV

Vorige maand toonde Subaru een concept car voor een vijfdeurs Impreza aan de wereld. En nu staat in Los Angeles de variant-met-kont te blinken. De sedan is 4,55m lang, 1,78m breed en 1,45m hoog.

Dynamisch maar robuust

Dat is hoe de Subaru moet overkomen. En daarvoor heeft het merk een nieuwe designtaal ontwikkeld. Onder die frisse vormgeving komt een nieuw platform dat gelukkig vierwielaandrijving en de boxermotor behoudt.

Of er van de vormgeving van deze concept op het productiemodel veel overblijft, valt nog te bezien. Subaru heeft er een handje van weg om interessante concepts te presenteren en vervolgens een oersaai productiemodel te maken. Volgend jaar weten we het, want dan staat de nieuwe Impreza op de productieagenda.