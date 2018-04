16-jarige crasht Chrysler Crossfire op Nürburging

Door: BV

Afgelopen weekend was het nog eens ‘vrij rijden’ op de Nürburgring. Toeristenfahren heet dat. Je kan dan een kaartje kopen en met je eigen auto - geprepareerd of niet - rondjes op het circuit gaan malen. Een Roemeense dame zag het wel zitten om dat samen met haar 16-jarige zoon te doen, maar ze was iets te gehaast op de heenweg. De politie slingerde haar al op de bon op de A61. Daar was op dat moment een snelheidsbeperking van 130km/u maar ze blies er vlot 215km/u. Ruim € 1.200 boete en 3 maanden rijverbod was het verdict.

Doorzetten

Ondanks de bekeuring zette ze haar weg toch door naar de Nürburging. En daar liet ze het stuur aan haar 16-jarige zoon. Die kon onder perfect herfstweer, met zonneschijn en geen spatje regen door de groene hel razen, maar hij werd toch het slachtoffer van overmoed en ging de vangrail in. De Chrysler Crossfire werd daarbij zo zwaar beschadigd dat hij niet meer kon rijden. Zoonlief beschikte vanzelfsprekend niet over een rijbewijs. Op de meeste omlopen hoeft dat ook niet, maar de Nürburging is officieel eigenlijk een tolweg. Of daar ook gevolgen aan gekoppeld zijn, is niet bekend.