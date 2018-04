Bruggenvrees is lucratieve zaak in VS

Door: ADD

Munt slaan uit andermans angsten? Netjes is het misschien niet, lucratief daarentegen wel. De Chesapeake Bay Bridge in de Amerikaanse staat Maryland is 6,9 km lang en verbindt de oostelijke oever van Maryland (aan de Atlantische kust) met de westelijke oever. Blijkbaar zijn er behoorlijke wat bange Amerikanen die niet over die brug durven te rijden. En dat bracht een jongeman op het idee om het bedrijfje “Bay Bridge Drive-Overs” op te starten dat angstige chauffeurs naar de overkant brengt. Per rit vraagt hij $ 25 (ongeveer € 23,50). Op het YouTube-kanaal "Inside Edition" kan je er een filmpje over bekijken. Van hard werken is nog nooit iemand doodgegaan, moet hij gedacht hebben, maar je hoeft niet hard te werken om rijk te worden.