Rezvani Beast X is veel sneller dan je denkt

Door: BV

We kennen de Rezvani Beast al een tijdje. Het is een Amerikaans project dat de Ariël Atom als basis heeft, maar er enerzijds een koetswerk aan toevoegt en zich anderzijds geen enkele beperking oplegt in het opdrijven van de Honda-viercilinder onder de kap. Er waren al versies met 300pk en 500pk. De traagste had slechts 3,7 tellen nodig om 100km/u te halen. Maar nu is de grens nog maar eens verlegd.

Beast X

De nieuwe Beast X is weliswaar bijna 100kg zwaarder dan de maximaal 750kg wegende andere versies. Maar hij heeft extra vermogen om dat goed te maken. Rezvani heeft het op één of andere manier gepresteerd om nog eens 200pk extra uit de 2,4l van Honda te puren. Die braakt nu 700pk uit. Benieuwd hoe lang dat meegaat. De prestaties zijn nu op het waanzinnige af. Ze zijn nog niet officieel bekend gemaakt, maar meer dan 2,5 tellen zal dit ‘Beast’ niet over het gijkte sprintje doen. De prijs is wel al bekend overigens: $ 325.000.