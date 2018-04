Onderzoek: auto werd jongste 10 jaar geen haar beter

Door: BV

J.D. Power is een onderzoeksbureau dat onder meer voor de autosector cijfers levert die de kwaliteit van de producten in kaart brengt. Hun stokpaardje is de kwaliteit van een nieuwe auto. J.D. Power brengt haarfijn in beeld hoeveel nieuwe auto’s meteen met problemen geleverd worden en daarvoor binnen enkele maanden weer naar de dealer moeten. Het keek ook naar de evolutie van de afgelopen 10 jaar en die is niet zoals je zou verwachten.

Porsche aan de top

In 2005 bengelde Porsche nog helemaal onderaan de lijst. Niet dat Porsches toen vaak in panne vielen, maar er was bij levering vaak iets mis. J.D. Power analyseert verder en zegt dat Porsche de kwaliteit van de afgeleverde producten fors optrok bij z’n intrede in de SUV-markt. Logisch, volgens de onderzoekers, want de klanten daarvan zijn minder vergevingsgezind dan wie een 911 koopt. Nu, 10 jaar later, staat Porsche op de absolute toppositie.

Gemiddeld werden auto’s niet beter!

“ De Japanse autoconstructeurs hebben de bal laten vallen ”

De afgelopen 10 jaar ging het gemiddelde van 9 auto’s op 100 met problemen, naar 8 auto’s op 100 met problemen. Maar er is toch geen sprake van een vermindering. De daling staat op rekening van twee merken die uit de statistieken verdwenen en volgens J.D. Power een uitgesproken slechte score hadden: Suzuki en Saab. Kijk je naar het gewogen resultaat dan zijn er zelfs een tikkeltje méér problemen dan een decennium geleden.

De aard van de problemen veranderde wel. Er zijn minder technische akkefieten. Die zijn echter verdrongen door problemen met de boordelektronica. Een nukkige bluetooth-verbinding staat op de koppositie. Vervelend, zo blijkt, want problemen daarmee geraken zelden goed opgelost. Als 10 jaar geleden de zonneklep niet goed vast zat, werd die bijgeschroefd en was het probleem tenminste van de baan.

Het verval van de Japanners

In een analyse van cijfers van de afgelopen 10 jaar concludeert J.D. Power onomwonden dat de Japanse autoconstructeurs de bal hebben laten vallen. Lexus voerde jarenlang het veld aan en staat nu nog slechts op de negende plaats. Toyota doet slechts één stek beter.

Welke merken de Japanners dan wel naar de kroon steken? Wel… Hyundai en Kia boekten de grootste vooruitgang. Zij staan nu samen met Porsche op het podium.