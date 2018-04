Nederlands Porsche Centre wil alleen klassiekers

Door: BV

Tot enkele jaren geleden waren de automerken behoorlijk blind voor auto’s die ze als klassiekers de geschiedenis in stuurden. Zij met wat meer voeling leverden graag onderdelen opdat de oude glorie niet zou vergaan, maar daar bleef het bij. Tegenwoordig zien meer en meer merken in dat hun patrimonium ook geld op de rekening kan brengen. Vooral de premium spelers richten daarom speciale divisies op. Want iemand die geld uitgeeft aan z’n klassieker, kan die euro’s maar beter bij het merk zelf achterlaten, niet? En de markt is groot. Porsche schat dat zo ongeveer 70% van alle auto’s dat het ooit maakte, nog bestaan. Een statistiek waar het snel mee moet uitpakken, want de Cayennes en Macans van deze wereld hebben veel lagere overlevingskansen dan de 911 of Cayman.

Porsche Classic Centre

Mercedes begon onlangs zelf met de verkoop van klassieke auto’s. Daarvoor kreeg het museum van het merk er een aparte afdeling bij. Porsche wil ook het liefst dat de talloze onafhankelijke specialisten van het merk verdwijnen en het opende zopas z’n eerste Porsche Centre dat alleen voor de klassieke modellen van het merk bedoeld is. Het staat niet eens zo ver, in het Nederlandse Gelderland.

Naast deze zeldzame Porsche Classic Centres krijgen ook bestaande dealers een certificering voor het werk aan klassieke auto’s. Momenteel zijn er zo al 24. In ons land komt er binnenkort één.