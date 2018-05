Wegenwerkenfilm uit 1959 is ontnuchterend

Door: BV

Als we dit item zouden willen beginnen met een lijst van wegenwerken waarvan we vinden dat ze lang aanslepen, dan kunnen we ze net zo goed allemaal oplijsten. Ons land heeft heeft de gewoonte op dat vlak nogal wat frustratie op te wekken bij de weggebruikers. Die stellen zich steevast de vraag of die klussen écht zo lang moeten aanslepen? Het ging vroeger toch zeker niet sneller? Dat is roos gekleurde nostalgie. Een informatiefilm “a look at life” over het eerste snelwegprogramma in Engeland is dan op z’n minst ontnuchterend.

Dag en nacht, in weer en wind

Eind jaren vijftig was Engeland er behoorlijk laat bij met de uitbouw van z’n snelwegnet. In ons land lagen de voornaamste verkeersaders er toen al. Overigens in een opstelling die niet zo veel verschilt van die van vandaag. In de UK moest men toen nog de eerste snelweg bouwen. Dat werd de M1. Een eerste stuk van deze snelweg van Londen naar Leeds werd op 2 november 1959 in gebruik genomen.

Een sectie van net geen 90 kilometer werd er op amper 19 maanden tijd afgewerkt. Daaraan werd dag en nacht gewerkt, in weer en wind. Tegelijkertijd werden riolering, water- en elektriciteitsvoorzieningen omgeleid, werden de verbindingswegen van en naar de snelweg verbreed en o, ja, moesten ook nog eens 132 bruggen en tunnels gebouwd worden. Ja, honderdtweeëndertig. Bekijk de informatiefilm hier op YouTube.