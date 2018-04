Rijden door Oostenrijk gaat je meer kosten

Door: ADD

Wie binnenkort naar Oostenrijk trekt voor de jaarlijkse skivakantie, zal een beetje meer moeten betalen voor het gebruik van de Autobahn. Vanaf 1 december zal een tiendagen-vignet er namelijk 10 cent meer kosten, je betaalt er nu € 8,80 voor. De Oostenrijkers zelf moeten voor hun jaarvignet in 2016 ook ietsje meer ophoesten: € 85,70 in plaats van € 84,40. Wie een vignet voor twee maanden nodig heeft, is € 25,70 in plaats van € 25,30 kwijt . Ook motorrijders ontsnappen niet aan de prijsverhoging. Voor tien dagen bijvoorbeeld betalen zij voortaan € 5,10.