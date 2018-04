Waarom uitwijken voor een Eland zo belangrijk is

Door: BV

We kennen de Elandtest vooral als een theoretische stabiliteitsoefening voor nieuwe wagens. Daarbij wordt aan een relatief hoge snelheid van 65km/u een brutaal uitwijkmanoeuvre uitgevoerd op droog wegdek. Die test kreeg grote bekendheid toen in 1997 Zweedse journalisten een Mercedes A-Klasse op z’n zij legden. Er bleek achteraf geknoeid te zijn met de auto, maar het bezorgde het merk met de ster een PR-nachtmerrie van zelden geziene proporties.

Reëel gevaar

Vooral in Scandinavië, Noord-Amerika en Canada wordt zwaar getild aan de testresultaten. En dat komt omdat Elanden er een reëel gevaar vormen. Eén waar zelfs de hedendaagse auto’s nauwelijks tegen gewapend zijn, ook al zijn de versterkte voorruitframes die Volvo’s en Saabs al jaren meetornen inmiddels gemeengoed. Het probleem is enerzijds het gewicht en de massa van de dieren (tot een ton) en anderzijds hun fysiologie. Ze hebben lange poten die er bij een aanrijding van onder worden gereden waardoor de voorruit en het dak het gros van de impact te verwerken krijgen. Slaag je er niet in een Eland te ontwijken, dan zijn de gevolgen niet zelden fataal.

Beelden van een aanrijding met een eland afgelopen week in Noord-Amerika geven een idee van de ravage die zo’n spijtig voorval met zich meebrengt. De inzittenden kwamen er hier als bij wonder met lichte verwondingen vanaf, maar het dier overleefde het helaas niet. De auto is evenmin nog te redden. Niet alle foto’s zijn even geschikt voor gevoelige lezers.