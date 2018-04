​​Top 10 bestsellers ter wereld

In Europa doen de kleine autootjes het erg goed, maar de rest van de wereld heeft het liever wat groter. 's Werelds best verkochte auto in de eerste drie kwartalen van dit jaar is een Toyota Corolla. Op de tweede plaats landt de VW Golf, de derde stek gaat naar Fords pick-up. De tweede van vorig jaar, de Ford Focus, bekleedt in de statistiek van Focus2move momenteel slechts de vierde plaats.