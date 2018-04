Porsche weet hoe het klokje tikt

Door: BV

Porsche is zowat de kampioen in het verzinnen van nieuwe productvarianten. En dat is voor je kennis gemaakt hebt met Porsche Design. Zo lang het ergens aan lifestyle raakt, kan de ontwerpafdeling met die naam de Porsche-designfilosofie erover heen gieten. Van kleding tot zonnebrillen, balpennen, juwelen, koffiemachines en natuurlijk ook horloges. De 1919 Collection is nieuw en past in die laatste productcategorie.

Deze horloges moeten net als de auto’s van het merk omschreven kunnen worden als innovatief, functioneel en toch stijlvol. Ze zijn gebaseerde op de Bauhaus-kunststroming die niet geheel toevallig z’n roots vindt in het jaar 1919. Dat moet je kunnen zien aan de strakke, simpele vormgeving van de behuizing en de wijzerplaten. Er zijn acht verschillende modellen, alle overwegend zwart, met een keuze aan polsbandjes. Echt vrijgevig is Porsche niet, want de prijs gaat van € 3.000 tot € 4.000.