BMW Z4 en Lancia Ypsilon zijn onvoldoende veilig

Euro NCAP heeft nog eens een testronde georganiseerd en deze keer legden ze maar liefst 15 modellen op de pijnbank. Elf ontvingen de volle punten, twee modellen kregen vier sterren. De BMW Z4 en Lancia Ypsilon daarentegen werden met povere punten naar huis gestuurd.

Vijf sterren waren er voor:

BMW X1

Infiniti Q30

Jaguar XE

Jaguar XF

Kia Optima

Kia Sportage

Lexus RX

Mercedes GLC

Opel Astra

Renault Talisman

Renault Mégane

Vier sterren waren er voor:

Mini Clubman

Nissan Navara

Drie sterren voor BMW Z4



De testcriteria zijn door de jaren heen behoorlijk aangescherpt en dat merk je aan de score voor de BMW Z4. Sinds 2009 is die al op de markt en standaard uitgerust met voor- en zijairbags en ESP. Maar dat volstaat tegenwoordig niet meer. Van een noodrem- of rijstrookassistent is op de roadster geen sprake, met als resultaat dat hij in de huidige test slechts drie van de vijf sterren haalt.

Twee sterren voor Lancia Ypsilon



Nog slechter verging het Lancia’s kleintje. De Ypsilon stelde op belangrijke gebieden zoals bescherming inzittenden en assistentiesystemen teleur en kreeg daarom slechts twee sterren van de examinatoren. Veiligheidsbewuste consumenten kunnen momenteel veel beter auto's in dit segment vinden, luidt de conclusie van Euro NCAP.