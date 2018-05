Toyota Paseo

In 1991 lanceerde Toyota een coupé op basis van de Tercel. Omdat het vermogen van 100pk nog niet teleurstellend genoeg was, werd het in 1993 verlaagd naar 93pk. Het was een draak met het karakter van een piepkuiken en het weggedrag van een dweil. Natuurlijk besloot Toyota er in 1996 een tweede generatie van op de markt te brengen, nu nog eens 3pk armer. Die werd ook bij ons aangeboden. Er was zelfs een cabrio die op werkelijk elk vlak nog teleurstellender was.