Studie: verkeersagressie wekt verkeersagressie op

Door: BV

Een studie van de London School of Economics and Political Science die is uitgevoerd in samenwerking met Goodyear kwam tot de wellicht niet verrassende conclusie dat mensen die zich in het verkeer agressief gedragen, een gelijkaardige reactie opwekken bij andere weggebruikers. 9.000 automobilisten uit België, Duitsland, Nederland, Zweden, Italië, Polen, Oostenrijk, Roemenië, Rusland, Tsjechië, Spanje, de UK en Turkije werden daarvoor ondervraagd.

Kalmerend rijgedrag heeft het meeste effect

Mensen die zich voorbeeldig en rustig gedragen in het verkeer hebben een kalmerend effect op de andere weggebruikers. Liefst 87% van de ondervraagden gaf aan rustiger te reageren als ze iemand anders dat ook zagen doen. Van de deelnemers gaf 55% tegelijk aan zich geïrriteerd te gedragen of andere weggebruikers uit hun tent te lokken als ze geconfronteerd werden met een bestuurder die hetzelfde gedrag vertoonde. De conclusie? Een daad van vriendelijkheid of agressie veroorzaakt een kettingreactie die een veiligere of juist gevaarlijkere omgeving creëert.