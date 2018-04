Mclaren 675LT gooit dak af

Door: ADD

De Longtail-versie van de 650S, de 675LT was al uitverkocht voordat McLaren de eerste exemplaren kon uitleveren. Wie niet onmiddellijk besteld had, had pech - er waren er slechts 500 van. En nu kondigen de Britten een open versie van die lichtgewicht supercar aan. Tegen de zomer van 2016 moet hij er zijn. En ook nu wordt de oplage beperkt op 500 exemplaren.

4 km/u trager dan de coupé

Voor de aandrijving zorgt de 3.8-liter V8 benzinemotor met Twin Turbo. 675pk en 700Nm aan koppel moeten het opnemen tegen een drooggewicht van 1270 kilogram. Spider-rijders moeten dus tegen luttele 40kg extra opboksen. Omdat McLaren het carbon monocoque chassis niet extra hoefde te verstevigingen, komt dat extra gewicht gaat alleen op de rekening van de driedelige hardtop. Openen en sluiten kan die tot een snelheid van 30 km/u. En dat is allesbehalve een prestatie om mee uit te pakken, zelfs de gemiddelde huisvrouwencabrio doet dat tegenwoordig sneller. Maar who cares bij een auto die in 2,9 seconden aan 100 en in 8,1 seconden aan 200 km/u zit en - nog interessanter voor de meesten - een top van 326 km/u haalt. De Spider is dus 4 km/u langzamer dan de coupé. Maar dat wordt wellicht met de liefde der liefde bedekt als er één van de 500 exemplaren in je garage staat.