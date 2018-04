Volvo vult het turbogat

Door: ADD

Het vervelende turbogat (de wachttijd tussen het induwen van het gaspedaal en het opbouwen van turbodruk) is bij de moderne motoren veel kleiner en minder voelbaar dan een decennium geleden. En toch zou je de turbine in het uitlaatsysteem soms een duwtje willen geven. En dat is precies wat Volvo bij de D5-dieselmotor in de nieuwe S90 doet. Volgens de Zweden is hun de sedan de eerste serieproductie-auto die gebruik maakt van "Powerpulse". Het idee erachter is nochtans erg eenvoudig.

Perslucht overbrugt turbogat

Bij Powerpulse wordt een kleine, elektrische compressor naast de motor geïnstalleerd. Hij zuigt verse lucht uit het luchtfilterhuis, kompresseert die en slaat die vervolgens op in een 2-liter vat. Als de chauffeur snel wil optrekken vanuit stilstand of na traag rijden dan opent een klep die de lucht bliksemsnel richting turbo brengt. Daardoor komt die sneller dan normaal op toeren omdat hij niet hoeft te wachten op de motor. Resultaat: weg turbogat.

Begin 2016

Of de techniek werkelijk zo briljant is als Volvo belooft, blijft nog even afwachten. Pas vanaf begin volgend jaar zal die in de nieuwe Volvo S90 beschikbaar zijn. In eerste instantie zit Powerpulse enkel op de 2,0-liter viercilinder diesel (D5) met 235 pk en automaat.