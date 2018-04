Daarom mag je in de auto geen dikke jas dragen

Door: ADD

Dikke winterkleding kan de effectiviteit van de gordel in de auto beïnvloeden. Als de gordel niet strak genoeg over het lichaam gespannen is, snijdt die diep in de buikholte in als er abrupt geremd wordt, dat toont een recente crashtest van de Duitse automobielvereniging ADAC aan. Met ernstige verwondingen van de buikorganen als eventueel gevolg, zelfs interne bloeden zijn mogelijk. Automobilisten doen er daarom goed aan hun jas of mantel uit te doen of die op zijn minst over de gordel heen te dragen.

Ernstige verwondingen

In de crashtest ondergingen een volwassen- en een kinddummy in dikke winterkleding een typische kop-staartbotsing in het stadsverkeer aan 16km/u. Zowel bij de volwassene als bij het kind veroorzaakte de bovengordel diepe sneden. Ook als er onverwacht hard geremd moet worden, kan dat volgens de ADAC tot lichte verwondingen leiden.

Minder beweeglijk

Dikke winterjassen vergroten niet enkel de kans op verwondingen, maar kunnen ook de beweeglijkheid van de bestuurder nadelig beïnvloeden. Bij plotselinge manoeuvres kan die onvoldoende snel reageren. Bovendien beperken de grote kappen die momenteel een trend zijn, het zicht naar achteren bij het over de schouder kijken.