Tesla rebelleert in Detroit

Door: ADD

Na Mini en Jaguar Land Rover heeft nu ook Tesla zijn deelname aan de North American International Auto Show (NAIAS) in Detroit (11-24 januari) geannuleerd. Een NAIAS woordvoerder bevestigde het nieuws en verklaarde dat de beurs te vroeg valt voor de nieuwe voorstellingen van het Californische merk.

Politieke motieven

Een plausibelere verklaring is echter het verbod tot directe verkoop dat de staat Michigan onlangs aan de e-autofabrikant oplegde. Die Amerikaanse staat eist namelijk net zoals voorbeeld Texas en Noord-Carolina van alle autobouwers dat hun distributie via een netwerk van geautoriseerde dealers verloopt.

Jaguar Land Rover en Mini niet, Aston Martin wel



Het was al bekend dat Jaguar Land Rover en Mini niet zouden deelnemen aan het autosalon van Detroit. Wat Mini betreft, past dit in hun nieuwe productstrategie. Om de verkoop te stimuleren, zetten ze meer in op andere evenementen dan beurzen. Zo zal Mini ook niet te zijn op het salon van Genève in de lente van 2016. Jaguar Land Rover is minder consequent in zijn aanpak. Zo laten de Britten Detroit vallen, maar op de kleinere Amerikaanse beurzen zoals die van New York, Chicago en Los Angeles zullen ze wel vertegenwoordigd zijn. Aston Martin daartegen maakt zijn comeback op de NAIAS, het is de eerste keer sinds 2009 dat ze er weer te gast zullen zijn.