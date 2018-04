Citroën wekt Mehari weer tot leven

Door: BV

Het is nog maar enkele maanden geleden dat Citroën de Cactus M onthulde. Een model waarvoor de legendarische Méhari model stond, als het niet was voor de vorm, dan toch zeker voor de filosofie. En kijk, nu komt er een productiemodel waar zowaar Mehari op prijkt. Er staat een E voor, omdat hij alleen elektrisch is.

Bolloré doet z’n ding

Voor de ontwikkeling van de aandrijflijn werd Bolloré ingeschakeld, een bedrijf dat al langer bekend is met elektrische auto's en bijvoorbeeld de Blue Summer in haar productgamma heeft. En laat die laatste nu verdacht veel lijken op de E-Mehari. Technisch zijn ze zelfs vrijwel identiek, wat natuurlijk alles te maken heeft met het feit dat PSA daar nu de teugels in handen heeft.

De E-Mehari is voorzien van een 68 pk sterke elektromotor, gekoppeld aan een 30 kWh sterke lithium metaal polymeer-batterij. Hiermee is een actieradius te halen van 200 kilometer in stedelijk gebied en zo'n 100 kilometer als je ook grote wegen aandoet. De topsnelheid ligt op een bescheiden 110 km/u, dus daarmee wil je wellicht niet overdrijven.

Waterbestendig

Net als de oer-Mehari is de koets van de E-Mehari volledig opgetrokken uit kunststof. En dat is handig bij stranduitjes, want zo blijft de auto vrij van roest. Het interieur is volgens Citroën zelfs probleemloos te reinigen met een hogedrukspuit, want de altijd frivole bekleding is waterdicht en -bestendig.

Alleen voor Frankrijk… voorlopig

Midden volgend jaar loopt de E-Méhari van de band. Eerst voor Frankrijk, daarna - misschien - ook voor andere landen.