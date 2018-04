GAZ 69: retro-rus met V8-power

Door: BV

Het Russische GAZ kan je niet meteen omschrijven als een vooruitstrevend voertuig. Maar met de heersende retro-trend, die nu toch algauw 10 jaar aanhoudt, was het slechts een kwestie van tijd voor daar iemand de voordelen van inzag. Het in Sint-Petersburg gevestigde tuningbedrijfje Truck Garage heeft de vinger helemaal aan de pols.

Drop er een Hemi in

Zo’n GAZ 69 is op elk terrein dramatisch traag. Aan de rijeigenschappen moest dus wel wat gedaan worden. En daarvoor bestellen de Russen een kratmotor bij voormalige aartsrivaal Amerika. Er kan een Hemi achtcilinder in met naar keuze 4,5, 5,7l of 6,4l inhoud en vermogens die kunnen oplopen tot 465pk. Gelukkig niet zonder ook de rest van de auto aan te passen. De prijs valt al bij al nog mee. Je kan al aan de slag vanaf € 55.000. We vrezen wel dat Europese homologatie een heikel puntje wordt.