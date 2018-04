Zou jij raden dat dit een Hyundai is?

Door: BV

De G90 (EQ900 in Zuid-Korea) is een feit. Dat wordt de eerste auto van Hyundai's nieuwe luxemerk Genesis.

Een Koreaanse S-Klasse

Je kan je niet van de indruk ontdoen dat Hyundai met één oog naar de Mercedes S-Klasse heeft getekend. Een auto waar hij op vlak van afmetingen overigens niet voor onder hoeft te doen. Z’n wielbasis bedraagt hier zo maar eventjes 3,16m. En in het interieur wordt niet bespaard op hout- en ledertrim, net zo min als op uitrusting. Ook achteraan kan je geheel elektrisch instelbaar zitmeubilair krijgen, de stereo is van Lexicon, je kan een 12,3” scherm vinden in het dashboard en nog eens twee 9,2” tablets achteraan, er is klimaatcontrole met drie temperatuurszones en zo gaat het nog wel even door… Ook daar waar je het niet ziet. Zo heeft de G90 dubbel glas en drievoudig toegepaste deurrubbers.

Halverwege volgend jaar

De internationale markten worden pas in de tweede helft van 2016 bediend. Welke motoren geëxporteerd zullen worden, is nog onduidelijk. Maar in Zuid Korea is er alvast sprake van een atmosferische 3,8l V6, een 3,3l V6 mét twee turbo’s en een 5-liter V8. De middelste is met z’n 370pk en 510Nm de grootste kanshebber voor een internationale doorbraak.