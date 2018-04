Duitsland, Engeland en Nederland verbieden benzine- en dieselwagens tegen 2050

Door: BV

In het kader van de klimaattop van de Verenigde Naties in Parijs hebben verschillende landen een ‘nulemissie-pact’ voor voertuigen gesloten. Dat houdt in dat voertuigen die CO2 uitstoten er niet meer welkom zullen zijn na 2050. Daar zal dus een verbod gelden op benzine- en dieselmotoren.

4 Europese landen tekenden

In Europa ondertekenden Nederland, Duitsland, Engeland en Noorwegen het pact. Buiten Europa is de Canadese deelstaat Quebec ondertekenaar, net als 8 Amerikaanse staten.

Nog 35 jaar

De komende 35 jaar kan er nog heel wat gebeuren, uiteraard. Maar autoconstructeurs bereiden zich voor op een toekomst waarin voertuigen zonder uitstoot op z’n minst deel uitmaken van het gamma. Toyota kondigde zelfs al aan zich in de toekomst helemaal op hybride, plug-in-hybride, elektrische en auto’s met brandstofcel te storten. Dat klinkt overigens veel minder zelfzuchtig dan het echt is. Toyota’s benzine en dieselmotoren zijn hopeloos verouderd en het zou miljarden kosten om ze technologisch bij te benen.