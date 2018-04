Skoda: Roomster krijgt geen opvolger

Door: BV

En dat is spijtig. Want die Roomster is een leuke auto. Hij sprong slim om met de onderdelenbank van Volkswagen door de voortrein van de Polo te combineren met de achtertrein van de Golf. Het resultaat was een auto die aardig stuurde en toch alle rationele kenmerken vertoonde die zo belangrijk zijn in het segment: ruim, flexibel, modulair… En Skoda had het koetswerkdesign ook nog eens getekend in een zeldzame originele bui.

Maar zoals zo vaak, wordt ervan uit gegaan dat een saaie auto beter zou verkopen. In het geval van de Roomster wordt het een hypothetische stelling. Er was nog even sprake van de commercialisering van een VW Caddy-met-Skoda-bagde ter opvolging, maar nu is ook dat plan van de baan. Het blijft bij één generatie Roomster. Wat dan wel belangrijk is? Crossovers en SUV's natuurlijk! Volgend jaar is er al een Skoda SUV met ruimte voor zeven.