Italiaanse politie rijdt weer Italiaans

Door: BV

Eerder dit jaar kondigde de Italiaanse Polizia di Stato, de Carabinieri e de Guarda di Finanza aan af te stappen van auto’s uit eigen land. De komende 4.000 dienstwagens zouden van het type Seat Leon zijn. Die waren handiger, goedkoper, beter geschikt en werden geleverd met een gepantserde voorzijde. Sinds deze zomer worden ze geleverd, maar het liedje is nu al uit voor het Spaanse merk. Niet dat de Polizia niet tevreden is. Daar heeft het niets mee te maken.

Un Italiano Vero

Een echte Italiaan eet z’n spaghetti al dente, drinkt koffie die slechts millimeters diep is en… rijdt Italiaans. Er was nogal wat te doen over het ‘verraad’ van de overheid aldaar. En daarom trekt die nu weer haar staart in. De nieuwe dienstwagens zullen nu terug van Alfa Romeo of Fiat zijn, ook al zijn die volgens het lastenboek minder geschikt. Er zijn alvast 1.500 Giulietta's besteld.