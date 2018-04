'Trendsetter' VW verkoopt een Airbus en bouwt de Bugatti Chiron

Door: ADD

Sinds het uitbreken van dieselgate gaf Volkswagen gisteren zijn eerste grote persconferentie over het schandaal. De tandem Matthias Müller en Hans Dieter Pötsch had veel te zeggen in Wolfsburg, maar iets echt relevants zat daar niet tussen. We kregen veeleer een samenvatting geserveerd van wat er gebeurd is. Op concrete vragen volgden zelden concrete antwoorden.

Bugatti Chiron komt

“ Het antwoord op de schuldvraag: "Een kleine groep" ”

Wat Pötsch en Müller bijvoorbeeld niet konden zeggen, was wie de “daders” zijn. In plaats daarvan kwam als antwoord op de schuldvraag: "Een kleine groep" van de afdeling motorontwikkeling. Ook welke modellen VW in de toekomst zal schrappen, werd niet verraden. "We moeten het productgamma bekijken”, zei Müller enkel. Maar de nieuwe Bugatti Chiron komt er in ieder geval wel: "De auto is volledig ontwikkeld en in de tweede generatie niet deficitair."

Een Airbus gaat weg

De gevolgen van de crisis zullen geld kosten, dat is duidelijk. Dat vertaalt zich niet alleen in boetes en directe kosten, maar ook in minder verkochte auto's. De verliezen zijn tot dusver niet wezenlijk, aldus Müller. Maar de situatie is krap, VW strijdt om elke klant en om elke auto.

Het is nog niet duidelijk waar er exact geschrapt zal worden. Müller wist wel te zeggen dat VW wil besparen op de kosten voor beurzen en zakenreizen. Bovendien gaan de Duitsers een Airbus verkopen. Volkswagen heeft namelijk een eigen kleine luchtvaartmaatschappij met meerdere vliegtuigen, waaronder een Airbus A319.

Trendsetter



In de toekomst wil VW in plaats van achter de trends aan te hollen, een trendsetter worden. Zo plannen ze 20 extra elektrische modellen tegen 2020, en een digitaal offensief. Autonoom rijden will Volkswagen "vroeger dan de anderen" aanbieden.