Janis Joplins bonte hippie Porsche heeft een nieuwe eigenaar. De 365C Cabriolet uit 1965 ging donderdagavond (lokale tijd) in New York voor 1,76 miljoen dollar (1,6 miljoen euro) onder de hamer - een extraordinaire prijs voor een sportwagen met viercilinder boxermotor en 96pk. Experts hadden de auto eerder geraamd op ongeveer 500.000 dollar. Janis Joplin kocht de auto in 1968 voor 3.500 dollar.