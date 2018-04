Slimme autoruiten doen het verbruik dalen

Door: BV

Continental staat op de aanstormende Consumer Electronics Show in Las Vegas te pronken met een intelligente autoruit die niet nieuw is en eigenlijk evenmin voor zichzelf kan denken. Maar ze kan wel het verbruik doen dalen en aangezien we met z’n allen veel efficiënter zullen moeten leren omgaan met energie is dat goed meegenomen.

Automatische tint

Continental werkt tussen de lagen van de ruit een folie in waarin partikels zitten. Als die willekeurig geschikt zijn, kan je gewoon door de ruit kijken. Maar door ze onder stroom te zetten kunnen de moleculen netjes gerangschikt worden. Resultaat: een getinte ruit. Het principe wordt al meer dan 10 jaar toegepast op het glazen dak van een Maybach, maar Continental wil het in meer auto’s.

5,5% minder verbruik

De voordelen van het systeem zijn een verhoogde veiligheid, omdat je altijd kan beslissen dat iemand beter niet in je auto kan kijken, maar vooral een verhoogd thermisch comfort. En dat is dan weer de sleutel tot een lager verbruik. Een aanzienlijk deel van de energie wordt immers niet in de aandrijving gepompt, maar in het verwarmen of koelen van het interieur. Met de slimme Continental-ruit kan de auto zelf voelen dat het te warm wordt, en de ruit tinten om de hitte buiten te houden. Dat scheelt volgens de fabrikant zo maar eventjes 5,5% in het rijbereik van een elektrische auto.