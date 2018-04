Eindelijk structurele oplossing tegen gevaar spookrijden

Door: ADD

Elk jaar opnieuw vallen er op onze wegen slachtoffers door spookrijden. Tegenmaatregelen blijven tot nu toe vooral beperkt tot de klassieke radiomeldingen, waarschuwingsborden en infrastructurele maatregelen.

Vroegtijdige waarschuwing

De universiteiten van Stuttgart en München werken daarom momenteel samen aan een waarschuwingssysteem. "Ghosthunter" doopten de wetenschappers hun project. Het doel: een systeem dat zowel de spookrijder als de andere weggebruikers op tijd waarschuwt voor het gevaar door hen met behulp van accurate satellietgegevens en uiterst nauwkeurige kaarten te herkennen

Koppelen aan eCall

In theorie zou Ghosthunter in 2020 op punt kunnen staan. Maar dat hangt sterk af van de interesse die de autoindustrie toont. De techniek zou aan de gps of de smartphone gekoppeld kunnen worden. De universiteiten suggereren bovendien om het systeem deel van eCall te laten uitmaken, dat vanaf 2018 in alle nieuwe auto's verplicht is. Enkel zo kunnen andere verkeersdeelnemers gewaarschuwd worden dat er een spookrijder nadert. Maar eerst moet dan wel nog uitgezocht worden of spookrijden als een noodsituatie beschouwd kan worden. Want volgens de privacywet mogen persoonlijke gegevens (in dit geval de plaats waar je je bevindt) enkel dan doorgegeven worden.