​Diesel en benzine goedkoopst sinds vijf jaar

Door: ADD

Vandaag zakte de wettelijke maximumprijs van diesel en benzine. Voor een volle tank zullen we de afgelopen vijf jaar nog nooit zo weinig betaald hebben.

Diesel

De nieuwe maximumprijs van diesel daalt met 1,8 cent tot € 1,1380). Maar die prijsdaling wordt deels tenietgedaan doordat het cliquetsysteem in werking treedt. Wat betekent dat bij een lagere brandstofprijs een extra belasting geheven wordt. En dat komt neer op 1,299 cent extra per liter diesel 10s. Aan de pomp betaal je nu voor elke liter diesel in totaal 46,48 cent accijns.

Benzine

Voor benzine 95 gaat de maximumprijs feller omlaag: 2,8 cent tot € 1,2990 per liter. Benzine 98 wordt 2,7 eurocent goedkoper en kost nu dus maximum € 1,3760 per liter. Voor een tank van 60 liter betaal je dus al gauw ongeveer € 1,5 minder. Bij benzine is er trouwens net een daling van de accijnzen. Die daalt 2,2824 eurocent tot 59,2,4027 eurocent per liter.

Waarom de overheid dit doet?

Wel door het prijsverschil tussen benzine en diesel kleiner te maken, hopen ze de Belgen te stimuleren om bij het aanschaffen van een nieuwe auto voor een benzinemotor in plaats van een diesel te kiezen.