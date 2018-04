De S 65 AMG is de krachtigste cabrio ter wereld

Door: BV

Mercedes windt er geen doekjes om. De S-Klasse moet de absolute top zijn in het segment van de limousines. De tweedeurs moet dezelfde rol waarnemen in zijn respectievelijke segment en de S-Klasse cabrio moet niets minder zijn dan de beste convertible ter wereld. Daar is overigens wel wat concurrentie voor, want ook de Rolls-Royce Dawn claimt die titel. Twee auto’s die evenwel elk hun eigen troeven uitspelen. De Dawn is wat minder verlust op vermogen dan deze Duitser. En alsof de eerder aangekondigde S 63 AMG Cabrio nog niet voldoende was, is er nu een variant met het cijfer 65 in de naam.

Ja, dat staat nog altijd voor een 6.0l V12 met twee turbo’s. Het vermogen van 630pk lijkt al behoorlijk indrukwekkend, maar het verbleekt bij de trekkracht van 1.000Nm dat tussen 2.300 en 4.300t/min ter beschikking is. Elektronisch begrensd weliswaar, want de zeventrapsautomaat moet ook nog heel blijven. En wellicht daarom dat hier geen negenbak gemonteerd wordt. De tandwielen daarvan zijn nog smaller. Meer vermogen is elders misschien nog wel te vinden, meer trekkracht niet.

Wie op prestaties zit te azen, moeten we teleurstellen. Die zegt Mercedes er nog niet bij.